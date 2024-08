Zwei Brüder haben die Firma Metall- und Biegetechnik Künne in Domersleben von ihrem Vater übernommen. Sie setzen auf Flexibilität und Spezialisierung. Wie ist die Entwicklung?

Junge Unternehmer aus Domersleben beweisen Mut in der Krise

Patrick Kemmena beim Bohren. Er ist seit 2021 für die Firma Metallbau Künne in Domersleben tätig.

Domersleben. - Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise, da sind gute Ideen gefragt. Die bringen die Brüder Alexander und Tobias Künne aus Domersleben aber mit. Wie wirkt sich das auf die Zukunft ihres Unternehmens aus?

Die beide 25 Jahre alten Brüder haben das Unternehmen 2023 von ihrem Vater übernommen. Der hat die Firma 1986 gegründet – zu tiefsten DDR-Zeiten. Damit füllte er eine Lücke mit zunächst mit purem Handwerk, das seinerzeit so dringend benötigt wurde. Aber Winfried Künne musste sich auch mehrfach an veränderte Umstände anpassen, schiffte die Firma durch die Wende und wirtschaftliche Krisen im Land. Aus dem puren Handwerk wurde hoch spezialisierter Metallbau. Dafür ist das Unternehmen heute weithin bekannt und geschätzt.

Tobias und Alexander Künne führen die Firma im Sinne des aufgeweckten Erfinders und findigen Geschäftsmannes weiter – mit eigenen Ideen. „Im ersten halben Jahr 2023 gab es eine richtigen Auftragsboom“, erklärt Tobias im Rückblick. „Dann ließ die Nachfrage etwas nach.“ Damit beschreibt er das, was das aktuelle Wirtschaftsklima in Deutschland ausmacht – und das ist schlecht.

Während derweil selbst große Unternehmen dicht machen und von Insolvenzen bedroht sind – speziell auch im Stahl- und Metallbau – schätzen die Brüder ihr Unternehmen als stabil ein. Sie verhehlen aber nicht, dass die Zeiten ungemütlich für Geschäftsleute geworden sind.

Die Basis für die Firma und die insgesamt 12 Mitarbeiter sei vorhanden. Demnächst kommt sogar noch ein weiterer Lehrling dazu. Ansonsten geht es recht familiär zu. Das beweisen schon die oft langjährigen Anstellungsverhältnisse der Mitarbeiter, die teilweise hier schon ihre Lehre absolviert haben. Auf die Ausbildung von Fachkräften setzt das Unternehmen weiter, wenn auch die Zahl motivierter Bewerber insgesamt in der Börde abgenommen hat. Das weiß Alexander Künne gut, denn er ist Mitglied der Prüfungskommission.

Attraktive Ferienarbeit

„Wir bieten daher auch Ferienarbeit an, die übrigens sehr attraktiv sein kann“, sagt er. Zum Geld vom Betrieb steuert die Handwerkskammer Halle nämlich eine satte Pauschale bei. Klar, die potenziellen späteren Lehrlinge sollen Lust auf den Beruf bekommen und die Firmen können die Kandidaten so unter die Lupe nehmen.

Die Firma ist spezialisiert auf das Biegen von Rohren, Profilen und Vollmaterial, sie liefert für Land- und Baumaschinenhersteller und der Telekommunikation zu. Es werden auch komplette Plattformen und Geländer erstellt. „Die Region ist wirtschaftlich stark, gerade im Maschinen- und Metallbau“, schätzt Tobias ein. Als Traditionsunternehmen sind die Domersleber gut vernetzt. Jahrzehntelange Partner sind so etablierte Firmen wie Maschinenbau Bühring in Dreileben und Peinert Metallbau in Schermcke.

Allgemein schätzen die Domersleber ein, dass der Markt sich stabilisiert. Es kommen wieder Anfragen von früheren Stammkunden herein. Die Preise für Stahl seien gesunken. Große Unternehmen konzentrieren sich auf den Abverkauf der Lager. In Domersleben werden zudem kleinere Anfragen von Privatkunden angenommen, die spezielle Arbeiten haben wollen. Diese Strategie ist ein Teil der Flexibilität. Die Bauern dagegen bestellen wegen der hohen Finanzierungszinsen weniger. „Aber im Leben gibt es auch mal Täler“, sagt Alexander Künne.