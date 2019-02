Im Auftrag des Trink- und Abwasserverbandes Börde wird in der Wanzleber Johann-Wolfgang-von Goethe-Straße ein neuer Abwasserkanal verlegt.

Wanzleben l Seit Dezember des vergangenen Jahres müssen die Bewohner der Mehrgeschosser in der Wanzleber Johann-Wolfgang-von Goethe-Straße mit Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten leben. Im Auftrag des Trink- und Abwasserverbandes Börde Oschersleben (TAV) wird dort ein Kanal erneuert. In etwa zwei Wochen sollen die Bauarbeiten beendet sein. Die Kosten belaufen sich nach TAV-Angaben auf etwa 310 000 Euro.

„Bei der regelmäßigen Kanaluntersuchung durch eine Kamerabefahrung wurde festgestellt, dass es bei einigen Kanalabschnitten des Mischwasserkanals in der Goethestraße teilweise erhebliche Schadstellen wie Risse und Scherbenbildungen an den in den 1970/1980iger Jahren verlegten Steinzeugkanälen gibt“, sagt Olaf Wachsmuth, Leiter technische Planung beim TAV. Diese Schäden am Kanal hätten in der Vergangenheit schon zu Straßeneinbrüchen und Verstopfungen geführt. Im Rahmen der Sanierungsstrategie des TAV Börde seien die geschädigten Abschnitte für den Kanalneubau beziehungsweise die Kanalsanierung ausgeschrieben worden.

Die Kanalsanierung beinhalte dabei ein Verfahren, bei dem in den betreffenden Kanalabschnitt ein flexibler Inliner, ein Kunstharz getränkter Gewebeschlauch, eingezogen werde, verdeutlichte Wachsmuth. Dieser Schlauch werde dann mit Luft „aufgeblasen“ und mit UV-Licht, wobei die Lampenbatterie wird durch das Schlauinnere gezogen werde, ausgehärtet. Anschließend werden Anschlussleitungen mit Robotertechnik aufgefräst, offene Spalte verklebt und eine abschließende TV-Inspektion durchgeführt. „Das Verfahren ist sehr effektiv, da erhebliche Tiefbauarbeiten eingespart werden und die Erneuerung nur kurze Außerbetriebnahmen erfordert“, sagt der TAV-Experte. Auf diese Weise wurden 135 Meter Kanäle der Nennweiten 400 Millimeter und 200 Millimeter erneuert.

Bilder Das Foto zeigt das Ende des eingezogenen Inliners in der Phase des „Aufblasens“ und anschließender Lichthärtung. Foto: Olaf Wachsmuth



Beim ersten Bauabschnitt war im Dezember die Verlegung der neuen Abwasserrohre in vollem Gange. Foto: Olaf Wachsmuth



Olaf Wachsmuth Foto: Mathias Müller



Der Kanalneubau erfolgt auf einer Länge von 191 Metern der Nennweite 300 Millimeter. „Bei diesen Kanalabschnitten war der Rohrquerschnitt soweit durch Scherben blockiert, dass das Inlinerverfahren nicht angewendet werden konnte“, erklärt Wachsmuth. In zwei Trassenabschnitten wurde die Altleitung durch eine neue Steinzeugleitung ersetzt. Ein weiterer Abschnitt wird in einer Trasse hinter den Wohnblöcken neu verlegt und der verbleibende alte Kanal nach der Außerbetriebnahme mit Flüssigbeton verdämmt. Die Arbeiten dauern seit Dezember 2018 an und werden voraussichtlich in zwei Wochen beendet sein. Im März erfolgt noch die Einbringung der Asphaltdeckschicht in der Wanzleber Johann-Wolfgang-von Goethe-Straße.

Im Versorgungsgebiet des Trink- und Abwasserverbandes Börde Oschersleben existieren etwa 390 Kilometer Schmutz- und Mischwasserkanäle. Davon werden etwa zehn Prozent pro Jahr gereinigt und mit der Kamera befahren. Über die Analyse von Umfang und Art der Schadstellen wird der Kanal mit einer Zustandsklasse bewertet. „Darauf aufbauend muss der Verband sein Kanalsanierungskonzept festlegen, nach dem jährlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, die Erneuerungsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden“, beschreibt Wachsmuth den Instandsetzungsplan. Der Umfang der Kanalsanierung werde in den nächsten Jahren erheblich ansteigen, da nach vielen Jahren des Kanalneubaus nunmehr die Erneuerung der Altkanäle in den Vordergrund trete. Dabei bestehe zurzeit bereits Nachholebedarf.