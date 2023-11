Tierquälerei: Polizei sucht Zeugen Katzen werden in Wanzleben mit Pfeilen attackiert

In der Wanzleber Goethestraße wurde an der dortigen Futterstelle auf Katzen geschossen. Tierschützer zeigen die Tat bei der Polizei an. Jetzt werden Zeugen gesucht. Was ist am Tatort geschehen?