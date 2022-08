Extreme Dürre in der Börde Keine Lösung: Fischen im Groß Rodensleber Dorfteich droht der Tod

Die große Dürre in diesem Jahr trifft auch die Börde hart. Mittlerweile sind die ersten Bäche ausgetrocknet und auch kleine Teiche verwandeln sich langsam in trockene Kuhlen. Auf dem Weg dahin ist auch der Dorfteich in Groß Rodensleben in der Teichstraße. Hier steht eine große Fischpopulation vor dem Aussterben.