Gemeinschaftsschule Wanzleben Kinder und Jugendliche kehren heim an die Sarre und absolvieren den ersten Schultag

Die neugebaute Gemeinschaftsschule in Wanzleben hat am gestrigen Dienstag ihren ersten Tag bei vollem Betrieb erlebt. Schüler und Lehrkräfte sind aus dem Ausweichquartier in Klein Wanzleben in die Sarrestadt zurückgekehrt und haben ein topmodernes Gebäude bezogen, welches insgesamt 6.5 Millionen Euro gekostet hat.