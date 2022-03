Knappes Ja aus Ummendorf: Beschluss ohne Kraft und Sinn

Vor ziemlich genau zwei Jahren informierte Wienerberger in der Wefensleber Sporthalle über die Erweiterungspläne.

Ummendorf/Wefensleben - Ein recht kurioses Ergebnis hat die Abstimmung im Ummendorfer Gemeinderat am Ende der Befassung mit dem Tagesordnungspunkt „Antrag der Wienerberger GmbH auf Zulassung eines obligatorischen Rahmenbetriebsplans für den Tontagebau Wefensleben“ geliefert: Zwei Ja-Stimmen genügten gegen ein Nein, um den Beschlussantrag anzunehmen. Vier der anwesenden Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme. Was vor allem an der Darlegung gelegen haben dürfte, dass die Beschlussfassung nur eine Auswirkung hat – nämlich keine.