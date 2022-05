Korbmacher: Knut Röhrich aus Bottmersdorf ist in Sachsen-Anhalt der letzte Meister seiner Zunft

Bottmersdorf - Mit seinen 53 Jahren geht der Bottmersdorfer einem der ältesten Handwerke der Menschheit nach, dem Korbmachen. In unserem Bundesland gibt es insgesamt nur vier Korbmacher und in Sachen Altersdurchschnitt ist es auch nicht zum Besten gestellt. Allerdings droht dem Handwerk so langsam das Aussterben, denn Knut Röhrich ist der einzige Korbmachermeister seiner Zunft in ganz Sachsen-Anhalt. Bundesweit gibt etwas über 700 Korbmacher.