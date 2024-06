Umweltfrevel in der Börde

Landwirt Werner Arndt hat diesen Baumüll in der Unterführung eines alten Bahndamms entdeckt.

Bottmersdorf/Groß Germersleben. - Landwirt Werner Arndt aus Bottmersdorf hat als Bauer schon so manche Dinge gesehen. Dazu gehören auch Ablagerungen von illegalem Wildmüll. Was er jedoch dieses Mal entdeckt hat, macht ihn wütend.

Gleich an zwei Stellen haben ihm bislang unbekannte Täter ihren Müll ins Revier gekippt – und das dieses Mal in Größenordnungen. Zunächst wäre das der sogenannte Lindenweg, der eine Verbindung zwischen Klein Germersleben und Groß Germersleben bildet. Hier hat Werner Arndt mehrere Baumwurzeln entdeckt, die auf jeden Fall nicht von hier sind. „Die sind woanders ausgegraben und dann hier einfach in die Landschaft gekippt worden“, sagt er.

Dazu gesellt sich eine weitere Fundstelle am Dremberger Weg. Hier verlief einst die Bahnverbindung von Blumenberg nach Etgersleben. Noch heute gibt es hier eine Unterführung. Die ist allerdings nun vollgekippt mit Bauschutt. Dabei handelt es sich um Gipskartonplatten und vollgestopften Plastiksäcken. Der Landwirt ist fassungslos, denn die Menge ist für ihn schon überraschend. Wie der Abfall hierhergekommen ist, verraten die Fußspuren, die noch im Gras zu sehen sind. „Die Täter haben den Müll in die Unterführung getragen, sich also richtig Mühe mit der Entsorgung gemacht“, sagt Arndt.

Den Zeitpunkt der Ablagerung schätzt der Bauer auf den zurückliegenden Sonnabendabend. „Ich war noch an dem Tag gegen 16 Uhr hier unterwegs, da lag noch nichts da“, erzählt er. „Und am Sonntag habe ich die Bescherung dann entdeckt.“ Beide Fundorte sind nach seinen Aussagen auf der Gemarkung Bottmersdorf gelegen. Werner Arndt hat über die Jahre gesehen schon viel Wildmüll auf den von ihm bewirtschafteten Flächen entdeckt. „Der zuletzt entdeckte Platz mit dem Glasbruch ist immer noch nicht beräumt. Da wächst schon langsam das Gras drüber“, merkt er an.

Seine Entdeckungen hat er schon an das Ordnungsamt der Einheitsgemeinde Wanzleben gemeldet. „Wir werden den Landkreis Börde darüber informieren“, versichert Amtsleiter Kai Pluntke. Als er den Ablageort in der Unterführung erkennt, ist er geradezu fassungslos. „Da haben sich die betreffenden Leute aber mal richtig Arbeit gemacht“, schätzt er ein. Eine offizielle Entsorgung als Bauschutt über die Kleinannahmestelle in Wanzleben wäre noch nicht einmal sehr teuer gewesen.

Abgesehen von den beiden Funden habe die Anzahl der Ablagerungen von Wildmüll zuletzt leicht abgenommen.

Leichte Entspannung

„Das hängt ganz sicher auch damit zusammen, dass die Kleinannahmestelle jetzt wieder sonnabends geöffnet ist“, sagt Kai Pluntke. „Dieser Schritt war eine sehr gute Entscheidung der Abfallentsorgung Börde.“ Zuvor waren auch die Zuwege zur Annahmestelle mit Müll zugekippt worden, wohl von wütenden Leuten, die ihre Abfälle nicht losgeworden waren.

Am Lindenweg zwischen Klein Germersleben und Groß Germersleben liegen diese Baumwurzeln. Foto: Hagen Uhlenhaut

Auch jetzt finden sich auf nahezu jedem Feldweg in der Einheitsgemeinde Wanzleben Überreste von Haushaltsmüll, Bauschutt und auch immer wieder Grünschnitt. Wobei Letzterer in Wanzleben abgegeben werden kann.

Die beim Landkreis Börde gemeldeten Ablagerungsorte von Wildmüll werden in der Regel von der Abfallentsorgung nach und nach angefahren. Das Unternehmen hat schon jetzt durchblicken lassen, dass um Gebührenerhöhungen kein Weg herum führe. Schuld seien die gestiegenen Kosten und im gewissen Maß auch der vermehrt auftretendende Wildmüll.