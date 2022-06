Langes Warten und Schlangestehen vor dem Impfzentrum in Oschersleben

Impftermine in Oschersleben sind heiß begehrt. Darum kann die am 6. Dezember 2021 eröffnete feste Impfstelle in der Bodestadt über mangelnden Zulauf nicht klagen. Welche Probleme es allerdings gibt, darüber berichten Betroffene.

Wanzleben/Oschersleben - Die Räume der Oschersleber Kreisvolkshochschule wurden zur festen Impfstelle. „Wir haben im Landkreis drei zusätzliche Angebote geschaffen“, erklärte Landkreis-Sprecher Uwe Baumgart und bezieht sich so auch auf feste Impfstellen in Haldensleben und Wolmirstedt. Diese Einrichtungen sind jeweils an verschiedenen Wochentagen in Betrieb.