Marlene aus Wanzleben gewinnt beim XXL-Lesesommer einen Zoogutschein

Der XXL-Lesesommer sorgt 2021 für einen neuen Teilnehmerrekord in Sachsen-Anhalt, und auch in Wanzleben waren viele Leseratten mit dabei.

Wanzleben - Die Gewinnerin des XXL-Lesesommers 2021 in der Stadt- und Kreisbibliothek heißt Marlene aus Wanzleben. Sie hat beim dazugehörigen Quiz einen Zoogutschein gewonnen und kürzlich auch überreicht bekommen. Die Quizkarte hat auch in diesem Jahr der Grafiker Robert Deutsch aus Leipzig entworfen. Gesucht wurde der Namensgeber der Universität Magdeburg „Otto von Guericke“. Natürlich wusste Marlene die richtige Antwort. An dem Quiz haben sich übrigens 1650 Kinder und Jugendliche beteiligt. Insgesamt wurden 49 Preise vergeben. Dabei handelte es sich unter anderem um einen Sternen-Projektor, eine Stirnlampe, zehn Familienkarten des Zoos in Magdeburg, zehn Familienkarten des Zoos in Halle, fünf Schülerferientickets für 2022, fünf Kinogutscheine sowie 16 Büchergutscheine über je 30 Euro.