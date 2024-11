Die drei Karnevalsvereine in der Einheitsgemeinde Wanzleben bereiten sich auf die närrische Zeit vor. Am 11. November werden sie bei der Bürgermeisterin vorstellig.

Karnevalisten machen in der Börde mobil

So wie beim Tulpensonntagsumzug im Februar wird der DCC mit seinem Anhänger auch am 11. November zum Karnevalsauftakt wieder seine Runden drehen.

Domersleben. - In ein paar Tagen startet für die drei Karnevalsvereine der Stadt Wanzleben-Börde die „fünfte Jahreszeit“. Am 11. November wird der Bürgermeisterin Grit Matz traditionell der Rathausschlüssel abgenommen, um symbolisch die Macht an das närrische Volk der Einheitsgemeinde zu übergeben.