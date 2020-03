Zwei der Hunderte von Saatkrähen und ein Nest in den Lindenkronen hoch über dem Wanzleber Friedhof. Foto: Hagen Uhlenhaut

Auf dem Friedhof in Wanzleben (Landkreis Börde) hat sich eine Saatkrähenkolonie angesiedelt, die nun mit einer Schallkanone vertrieben wird.

Wanzleben (sk) l Wer sich am Freitagmorgen (6. März) über ungewöhnliche Schussgeräusche in Wanzleben wunderte, hat ganz richtig gehört. Im Landkreis Börde fielen Schüsse. Allerdings war dies kein Fall für die Polizei. Es war lediglich eine Schallkanone.

Im vergangenen Jahr 2019 siedelten sich Saatkrähen auf dem Friedhof in Wanzleben an. Da Saatkrähen unter Naturschutz stehen, dürfen sie nicht einfach vertrieben werden. Die Stadt Wanzleben stellte daher einen Antrag auf Vergrämung bei der oberen Naturschutzbehörde. Im Januar 2020 entfernte eine Fachfirma die vorhandenen Nester aus den Bäumen des Friedhofes, doch die Krähen ließen sich nicht vertreiben und bauten neue Nester.

Also musste eine neue Lösung her - eine akustische. Nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde durfte nun eine Schallkanone eingesetzt werden. Das Knallschussgerät hat einen Schallpegel von 120 Dezibel und ist mit einem Presslufthammer oder einem Gewitterdonner zu vergleichen. Da die Kanone um 90 Grad rotiert und die Schüsse in unregelmäßigen Abständen erfolgen, kommt jeder Knall aus einem anderen Winkel.

Bilder Bauhofmitarbeiter Dirk Mädicke stellt an der Schallkanone die Intervalle der abzugebenden Schüsse ein. Foto: Mathias Müller



Carolin Axmann, Dirk Mädicke, Johannis Wagner und Rüdiger Petrasch (von links) schauen gespannt auf die Schallkanone, die auf dem Wanzleber Friedhof gleich...



