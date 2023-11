Der Förderverein der Grundschule Osterweddingen hat Kindern an der Grundschule in Osterweddingen zwei neue Waffeleisen spendiert. Beim Adventsbasar am Nikolaustag werden sie zum ersten Mal eingesetzt.

Osterweddingen - Mittwochs ist Backtag an der Grundschule in Osterweddingen. Dann treffen sich die Mitglieder der schulinternen Arbeitsgemeinschaft (AG) „Backen“ in der Küche im Osterweddinger Hort. Beim jüngsten Backtermin wurde zunächst eine formlose, hellbraune Masse platt gerollt und geknetet. Obst kam unters Messer. Es wurde geschält und geschnippelt. Mit ihren kleinen Hände belegten die Mädchen und die Jungen die hellbraune Teigplatte. Natürlich waren sie dabei immer auf der Suche nach der optimalen Verzierung, nach der großen Überraschung.

Der Osterweddinger Horterzieher Kai Helbich hatte auch in diesem Jahr mal wieder einmal neue Backrezepte mit dabei. Von seinen Backideen sind die Mädchen und Jungen durchweg bei den Terminen der Arbeitsgemeinschaft Backen begeistert. Diesmal waren es, wie sollte es anders sein, Rezepte für Weihnachtsknabbereien.

Kleine Kostprobe gefällig?

Nachdem die Vorbereitungen geschafft waren und die fertig verzierten, aber zunächst noch rohen, Teigformen im Ofen lagen, konnten es die kleinen Mehlnasen kaum erwarten, bis ihre Plätzchen fertig sind. Schon bei der Vorbereitung probierten sie den Teig immer wieder, trotz der Ermahnungen Helbichs. Muss ja schließlich alles beim Geschmack, auch noch ungebacken, stimmen, war dabei ihre Begründung. Im Anschluss linsten sie fast jede Minute einmal durch die Scheibe ins Innere des heißen Backofens. Wann sind unsere Plätzchen denn nun endlich fertig?

Der Backtermin war aber nur eine Aktion rund um den Herd in der Küche des Horts in Osterweddingen. Ein paar Tage zuvor hieß es „Nummer drei, aber mit extra viel Käse“ oder aber „Ich nehm die Fünf, aber ohne Oliven“. Unter Betreuung von Helbich verwandelte sich die Küche an der Grundschule in eine Pizzeria. „Im ganzen Schulgebäude roch es verführerisch nach dem italienischen Nationalgericht“, schwärmt die Leiterin der Grundschule, Petra Meyer.

Doch bevor die Kinder die Pizzen frisch gebacken aus dem Ofen holten, gab es noch eine Überraschung vom Förderverein. Die Vorstandsvorsitzende des Förderverein der Grundschule Osterweddingen, Liane Samland, überreichte den Nachwuchsbäckern und ihrem Betreuer ein großes Paket. Neugierig beobachteten die Jungen und Mädchen ihren Erzieher beim Auspacken. Zunächst schauten ungläubige Augen auf die Bilder der Verpackung. Dann kam ein unbändiger Jubel auf. Zwei nigelnagelneue Waffeleisen hatte Samland mitgebracht.

„Waffeln sind bei den Kindern hier im Hort in Osterweddingen absolut beliebt. Die neuen Waffeleisen werden oft im Einsatz sein“, ist sich Helbich schon jetzt sicher. Dieses Geschenk würde gerade rechtzeitig kommen, denn am Mittwoch, 6. Dezember, finde der gemeinsame, weihnachtliche Adventsbasar von Grundschule, Hort und Förderverein statt. „An diesem Tag wird es unter anderem auch ein Weihnachtscafé geben. Hier können die Besucherinnen und Besucher dann leckere, frische, belgische Waffeln genießen“, kündigt Samland gegenüber der Redaktion der Volksstimme an.