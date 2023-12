Die Notfallrettung Börde übernimmt ab 2024 Aufgaben in den Regionen Wanzleben, Hohe Börde und Sülzetal. Neue Wachen in den Bereichen sind bereits bezogen worden.

Neuer Name und innovative Ideen für die Retter

Rettungswachen in der Börde

Die neue Rettungswache in Wanzleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wanzleben/Sülzetal. - Zum neuen Jahr ändert sich in Sachen Rettungsdienst einiges in den Regionen Wanzleben und Sülzetal. Dann erfolgt eine namentliche Änderung des Unternehmens Krankentransport und Rettungsdienst Ackermann in die Notfallrettung Börde.