In Stemmern ereignete sich ein Einbruch. Symbolfoto: Martin Rieß

In Stemmern im Landkreis Börde verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude.

Stemmern (vs) l Ein Agrarbetrieb in Stemmern (Landkreis Börde), einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Sülzetal, wurde in der Nacht vom 8. zum 9. Januar das Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten daraus Bargeld.

Es wurden vor Ort Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.