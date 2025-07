Oschersleben - Mit den Zwillingen Juliano und Sandro Holzem geht Schubert Motorsports an diesem Wochenende auf die Jagd nach Punkten. Und dies im ADAC GT Masters. Die 19-Jährigen teilen sich das Cockpit in einem BMW M4. Sie sind in der Fahrerwertung im Mittelfeld zu finden. Das Masters ist für den Rennstall aus Oschersleben zugleich eine Talenteschmiede. Aber gerade in den kommenden Rennen auf dem Nürburgring kann es auch wichtige Eindrücke für die Prestige-Serie liefern, für das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Teamchef Torsten Schubert blickte voraus: „Wir hoffen, daraus wertvolle Erkenntnisse zu ziehen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.