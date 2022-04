Preispflügen mit historischer Technik

Groß Rodensleben (cc) - Das traditionelle Erntedankfest findet in Groß Rodensleben in diesem Jahr wieder statt, und zwar an diesem Wochenende. Los geht es bereits heute. Ein Konzert in der Kirche eröffnet die Feierlichkeiten um 18 Uhr. Um 19 Uhr erfolgt dann ein Fackelumzug, der auf dem Kummersberg startet und am Kirchhof endet. Danach ist dann ein gemütliches Beisammensein auf dem Gelände der Kirche geplant. Für das leibliche Wohl ist dabei gesorgt.