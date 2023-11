Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohendodeleben. - Beim Hohendodeleber Matthias Gent herrscht Rennatmosphäre ähnlich wie in der Oschersleber Motorsport Arena. Nur dass die Rennautos viel kleiner sind und die Fahrer nicht in den Autos sitzen, sondern am Rennstreckenrand stehen. 22 von ihnen hat der 52-Jährige jetzt wieder einmal an seine Carrera-Rennbahn gelockt.