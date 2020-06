Da erst seit Kurzem die Vorschriften vorliegen, konnte die Entscheidung zur Freibaderöffnung im Sülzetal nicht früher getroffen werden.

Sülzetal l In beiden Freibädern des Sülzetals laufen die Arbeiten auf Hochtouren, damit möglichst schnell geöffnet werden kann. Die Volksstimme fragte nach, wie der aktuelle Stand ist.

Altenweddingen:

Durch den Förderverein und die Mitarbeiter des Betriebshofes wurden schon vor dem Entschluss, das Bad zu öffnen, Büsche, Hecken und die Rasenflächen geschnitten und gepflegt. Mit einem Einsatz der Feuerwehr und des Fördervereins erfolgte der Startschuss für die Inbetriebnahme. Neben dem Auspumpen der Becken, der Reinigung des Gebäudedaches vom Herbstlaub, dem Schneiden des Rasens der Liegewiese und der Beseitigung des Grünwuchses auf den gepflasterten Wegen wurde die Inbetriebnahme vorbereitet.

Anschließend reinigten zwei Mitarbeiter des Betriebshofes die Böden der Becken, montierten die Pumpen und ließen Wasser in die Schwimm- und Badebecken ein. Nach dem Einbau der Chlorgasanlage muss die Filteranlage dann eine Woche arbeiten, bevor eine Feinjustierung erfolgt. Wenn dann die Wasserwerte stabil sind, wird durch den Landkreis eine Wasserprobe genommen, analysiert. Dann erfolgt die Freigabe.

„Konkret bedeutet das, dass wir voraussichtlich Anfang Juli 2020 das Bad öffnen können“, kündigt der Vorsitzende des Freibads Altenweddingen, Bernd Obermeier gegenüber der Volksstimme an. In Abstimmung zwischen Verwaltung und Förderverein werde derzeit das Hygienekonzept erarbeitet. So wird die Höchstzahl der gleichzeitig anwesenden Badegäste voraussichtlich auf 325 Personen begrenzt. Auch die Zahl der zeitgleich im Wasser befindlichen Personen unterliegt einer Begrenzung. Ebenso wird es Einschränkungen bei den Umkleidekabinen geben. Die warmen Duschen bleiben aus Hygienegründen voraussichtlich außer Betrieb.

Der Kiosk im Freibad Altenweddingen wurde neu verpachtet. Der Pächter hatte viele Ideen, um das Angebot und den Service noch weiter zu verbessern. „Auf Grund der späten Entscheidung zur Öffnung des Freibades und den Einschränkungen durch Corona können nicht alle Ideen verwirklicht werden“, erklärt Bernd Obermeier.

Langenweddingen:

„Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, das Freibad Langenweddingen so weit herzurichten, das wir es am Sonnabend, 13. Juni, eröffnen können“, kündigt der Vorsitzende des Fördervereins des Freibads Langenweddingen, Norbert Dregger, an. Es sei in dieser Saison eine sehr aufregende Vorbereitung gewesen. So gebe es ein neues Sanitärgebäude, und das Freibad sei nun an die Kanalisation angeschlossen. Dregger: „Das war ein immenser Aufwand. Wir sind dabei immer wieder an unsere Leistungsgrenze herangekommen.“

Am gestrigen Freitag hieß es in Langenweddingen „Wasser marsch!“. Der Vorsitzende des Fördervereins Dregger mutmaßt, dass das Wasser bis Montagabend laufen wird. Dann werde das Becken voll sein. Am kommenden Montag erwartet er Vertreter des Landkreises zur Begutachtung des Freibads.

In Abstimmung mit dem Landkreis und der Gemeinde gebe es aufgrund der Corona-Bestimmungen ein Hygienekonzept. „Dabei erfolgt die Zahl der maximalen Besucher in Abhängigkeit von der Größe des Beckens und der Liegefläche. Wir freuen uns darauf, in diesen Zeiten den Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie Sport treiben und Zerstreuung finden können.“

Hinsichtlich möglicher Aktionen kann Dregger noch keine Aussagen treffen. „Der Betreiber der Strandbar plant einen Regionalbrunch – unter Beachtung der Hygienevorschriften. Ende Juni, Anfang Juli soll es das geben“, berichtet Dregger, „sonst ist nichts geplant. Wir müssen froh sein, in diesen Zeiten unsere ,Alte Dame Freibad Langenweddingen‘ öffnen zu können.“ Dieses Jahr werde es finanziell schwer werden, blickt Dregger in die Zukunft. Aus diesem Grund hofft er, dass die treuen Gäste dem Freibad auch tatsächlich treu bleiben und den Förderverein weiter unterstützen.

Etwas ganz Besonderes wird es an der Einlass- und Auslasskontrolle geben. „Janne Skirlo wird uns ein Lichtschranken-System aufbauen. So sind wir jederzeit in der Lage, zu sagen, wie viele Besucher sich im Freibad befinden. Wir kontrollieren Ein- und Ausgang. Der Landkreis war ganz angetan von dieser elektronischen Idee“, freut sich Dregger.

Es habe schon in den vergangenen Monaten so manch eine schlaflose Nacht gegeben, verrät Dregger. Trotz allem sei er „unheimlich glücklich, dass es in Langenweddingen diesen Freibadgeist gibt“.

Methner dankt den Helfern

Über den aktuellen Stand für die Öffnung der beiden Freibäder im Sülzetal freut sich auch der Bürgermeister der Gemeinde, Jörg Methner (SPD): „Es sieht bei beiden Freibädern sehr gut aus. Sowohl in Altenweddingen als auch in Langenweddingen haben der Förderverein und viele Helfer frühzeitig mit den Vorbereitungen angefangen. Den Eröffnungen steht nichts mehr im Wege. Das läuft. Ich finde es immer wieder ganz toll, wie kurzfristig so viele Menschen sich bereit erklären, in den Freibädern zu helfen.“