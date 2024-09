Das Spaßbad in Wanzleben aus der Vogelperspektive am letzten Tag der Badesaison.

Wanzleben/Oschersleben. - Die kurzfristig angesetzte Verlängerung hat auf jeden Fall den Nerv der Menschen in der südlichen Börde getroffen. Die heißen Tage sorgten dafür, dass sie in Scharen in die Freibäder pilgerten. Es haben sich – zumindest in Wanzleben – allerdings einige Probleme aufgetan.