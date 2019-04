Im Schwimmbad Klein Wanzleben beginnt am 1. Juni die Saison. Um das Bad aus dem Winterschlaf zu wecken, gab es einen Arbeitseinsatz.

Klein Wanzleben l Die Klein Wanzleber aller Generationen stehen hinter ihrem Schwimmbad. Beim ersten Arbeitseinsatz dieses Jahres erweckten sie am Sonnabendvormittag die „alte Dame“ aus ihrem Winterschlaf. Mehr als 30 Frauen und Männer sowie Kinder und Jugendliche beteiligten sich am Subbotnik, der vom Förderverein des „Schwimmbades 1955“ des Zuckerdorfes initiiert worden war.

„Das sind fast alle unsere Mitglieder und zeigt, dass sie nach wie vor das Schwimmbad annehmen, hinter ihm stehen und in der Badesaison eifrig nutzen“, sagte Horst Flügel als Vorsitzender des etwa 40 Mitglieder umfassenden Fördervereins „Schwimmbad 1955“ Klein Wanzleben, der sich sehr über die gute Beteiligung am Arbeitseinsatz freute. Während sich Flügel nach mehreren Jahrzehnten in der Kommunalpolitik und als Ortsbürgermeister sowie als Chef des Sportvereins Blau-Weiß diese Ämter in diesem Jahr aufgibt, um sich mehr dem privaten Leben zu widmen, werde der weiter an der Spitze des Schwimmbad-Fördervereins stehen.

Flügel erinnerte an die gewaltige Leistung der Bürger zu DDR-Zeiten als sie am Rande von Klein Wanzleben das Schwimmbad aus dem Bördeboden stampften. Deshalb habe sich der Förderverein die Jahreszahl des Eröffnung des Bades, 1955, in den Namen geschrieben. Im kommenden Jahr wird das Schwimmbad 65 Jahre alt, was der Förderverein mit den Klein Wanzleber Einwohnern ganz groß feiern will. Im vergangenen Jahr feierte das Bad beim sehr heißen Sommer mit etwa 16 000 Gästen in einer Saison bereits einen Besucherrekord. „So viele Besucher hatten wir noch nie“, freute sich Flügel.

Bilder Beim Säubern der Umrandung des Beckens kam motorgetriebene Technik zum Einsatz, die die Arbeit erleichterte. Foto: Mathias Müller



Das Säubern der Fugen des Betonsteinpflasters war mühevolle Handarbeit, die die Vereinsmitglieder nicht scheuten. Foto: Mathias Müller



Aber schon in diesem Jahr hat der Verein etliche Investitionen im Schwimmbad geplant. Wie Horst Flügel berichtete, solle die Umrandung des Beckens mit einem Stabgitterzaun verbessert werden. Zudem sollen auf der Seite des großen Beckens zur Liegewiese hin neue Umkleidekabinen gebaut werden. Kleinigkeiten wie die Erneuerung von Sitzbänken oder die Anschaffung neuer Liegen für die Besucher kommen hinzu. „Das alles bezahlt der Förderverein aus eigener Tasche. Die Spendenfreudigkeit der Einwohner für ihr Schwimmbad ist immer noch sehr groß“, verdeutlichte Flügel. Damit würden die Klein Wanzleber dazu beitragen, den ohnehin eng bemessenen Haushalt der Stadt Wanzleben-Börde zu entlasten. Über den Bauhof der Stadt sind Schwimmmeisterin Sarah Komm und Rettungsschwimmer Torsten Klemm angestellt, die sich während der Saison um die Sicherheit der Bädegäste im Schwimmbad Klein Wanzleben sowie um den Betrieb der technischen Anlagen kümmern.