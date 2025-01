In Seehausen werden auch in diesem Jahr etliche Vorhaben umgesetzt. Im Bürgerhaus wird der Lagerraum saniert und beim Sportverein werden die Sanitäranlagen auf Vordermann gebracht.

Investitionen in der Börde

Die traditionsreiche Paulskirche in Seehausen ist inzwischen notgesichert. Fortführende Arbeiten sollen schon in diesem Jahr erfolgen.

Seehausen. - In diesem Jahr stehen für den Ortschaftsrat der Stadt Seehausen so einige Herausforderungen an. Ortsbürgermeister Martin Heine (CDU) blickt dazu voraus und hält etliche Lösungsvorschläge parat.