Service für Besucher in Wanzleben und Klein Wanzleben

Wanzleben - cc

Seit Dienstag steht eine sogenannte Smart Bench im Wanzleber Spaßbad. Dabei handelt es sich um eine Solarbank, die über Sonnenlicht autark Strom erzeugen kann. Sie hat vier USB-Schnittstellen, über die künftige Besucher ihre Handys aufladen können. Zusätzlich können diese auch zwei Induktionsflächen dafür nutzen. Dazu müssen die Handys einfach nur dort aufgelegt werden.

Der Clou ist jedoch das W-Lan, welches Badegäste im Umkreis von etwa 20 Metern zur Verfügung steht. Das ist künftig für alle Nutzer im Schwimmbad offen und heißt dann „E-Bench“. Thomas Braumann, Referent Kommunalmanagement der Firma Avacon, hat die Solarbank offiziell zur Nutzung freigegeben. Mit dabei waren Schwimm-Meister Gino Hellrung und Wanzlebens Ortsbürgermeister Tino Bauer (parteilos).

Der jetzige Platz im Bad ist allerdings noch nicht der endgültige Standort für die Bank. Der wird noch per Stadtratsbeschluss bestimmt, wird aber wohl in Wanzleben sein. Die Badesaison über sammelt das moderne Gerät fleißig Daten über die Temperatur, das anonyme Nutzerverhalten und Sonnenstunden. Speichern kann die Bank dies übrigens über mehrere Jahre. Davon kann auch die Verwaltung profitieren, die einen entsprechenden Zugang hat um die Daten der Bank abzurufen.

„So eine Bank kostet im Augenblick 5400 Euro“, verrät Thomas Braumann. „Angeschafft wurde sie im November 2020.“ Das Energieunternehmen stellt das Gerät der Gemeinde kostenfrei zur Verfügung. Ähnliche Bänke gibt es bereis in der Niederen Börde, Flechtingen und Oschersleben. An dem Werbeträger sollen sich die Menschen treffen können und dort ins Gespräch miteinander kommen. Erstmals aufgestellt hat die Avacon eine solche Bank bei der Landesgarten-Ausstellung in Burg vor drei Jahren.

Nicht nur im Wanzleber Spaßbad gibt es künftig W-Lan für die Besucher. Auch im Klein Wanzleber Bad steht dieser Service zur Verfügung. Dabei profitieren die Besucher vom dort errichteten Giganetz. Ein entsprechender Punkt mit einem Verteiler ist erst kürzlich im Zuckerdorf installiert worden. Sobald sich also die Pforten für die Erholungssuchenden öffnen, können diese dort ungehindert im Internet surfen und sich im Wasser abkühlen. Das wird wohl ab Anfang Juni der Fall sein. Laut aktueller Verordnung ist dafür ein Corona-Test erforderlich.