Seehausen Stadtsanierung erreicht mit Beendigung der Arbeiten im Breiten Weg die Ziellinie

Mit der Fertigstellung des Breiten Wegs in Seehausen, die für den September vorgesehen ist, endet die Innenstadtsanierung in der Stadt. Begonnen hat alles im Jahr 2000 , als die Seestadt noch selbstständig war, mit der Ausweisung des Ortskerns als Sanierungsgebiet - um an die notwendigen Fördermitteltöpfe zu gelangen.