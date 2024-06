Weiträumige Umleitungen wegen Bauarbeiten in der Börde Straßensanierung in Klein Wanzleben und Groß Rodensleben

Mit dem Beginn der Ferien laufen Bauvorhaben in den Ortschaften der Einheitsgemeinde Wanzleben an. In Klein Wanzleben und Groß Rodensleben wird Asphalt erneuert.