Es ist nur ein kleines Teilstück der Bundesstraße 246a, aber ein nicht ganz unwesentliches, das seit dieser Woche ertüchtigt wird. In Ovelgünne bekommt man das besonders zu spüren, und die Vollsperrung in Richtung Siegersleben hat offenbar auch in den umliegenden Ortschaften großes Rätselraten ausgelöst.

Ovelgünne/Siegersleben - Von Ovelgünne aus mal eben zum Einkaufen nach Eilsleben oder Seehausen? Das dauert gerade mindestens doppelt so lang wie üblich. Führt der Weg zur Arbeit von Eilsleben aus in Richtung Wanzleben, ist derzeit großes Umleitungsfahren angesagt. Der direkte Weg ist gleich doppelt versperrt, weil sowohl nördlich als auch östlich von Seehausen an der B 246a gebaut wird. Die Sperrung zwischen Siegersleben und Ovelgünne kam dabei für viele überraschend und sorgte Anfang der Woche auch für Verwirrung.

Arbeiten wurden kurzfristig angekündigt

Vom Freitag, 21. Juli, datiert die Pressemitteilung des Landes Sachsen-Anhalt, das über ihre Landesstraßenbaubehörde (LSBB) zuständig ist für die Sanierung der B 246a. Dass in drei Tagen, am Montag, 24. Juli, die Fahrbahndecke erneuert werde, geht daraus hervor. Und dass Autofahrer wohl bis Mitte August mit Behinderungen rechnen müssen, da eine Vollsperrung unvermeidbar sei. Das hat in der Kurzfristigkeit nicht jeder mitbekommen, was angesichts mehrerer Hinweise an die Volksstimme-Redaktion deutlich wurde.

Was da los sei, haben sich viele gefragt, und warum die Kreuzung am Ortseingang Siegersleben, der Abschnitt zwischen Siegersleben und Seehausen sowie der Abzweig von der B 246a nach Eilsleben allesamt gesperrt seien und man somit umständlich über die B1, A2 oder durchs Hohe Holz ausweichen müsse, obwohl bis Mittwochmorgen keinerlei Bautätigkeit zu verzeichnen war.

In Ovelgünne, da hier auch der Abzweig nach Druxberge (L 45) betroffen ist, braute sich besonders viel Ärger zusammen. Denn es heißt in der Pressemitteilung auch: „Anlieger in Ovelgünne werden aktuell über das Baugeschehen informiert.“ Einwohner berichteten der Volksstimme gegenüber, dass bislang niemand im Ort über die Bauarbeiten informiert wurde.

Das für die Sperrung zuständige Straßenverkehrsamt des Landkreises Börde teilte auf Nachfrage dazu mit, dass es zu einer leichten Verzögerung bei der geplanten Sanierung gekommen sei, die Arbeiten am Mittwoch aber begonnen wurden. Die Siegersleber Kreuzung sei in dem zu sanierenden Abschnitt enthalten, weshalb die Strecke nach Seehausen ebenfalls gesperrt werden musste. Die Informationen für die Anwohner in Ovelgünne betreffen Ablauf und Änderungen während der Bautätigkeit in der Ortslage und würden zeitnah durch das Bauunternehmen in den Briefkasten verteilt.

Planmäßig sollen die Arbeiten am 16. August abgeschlossen sein.