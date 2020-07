Mit einer kleinen Feierstunde hat der Förderverein des Freibads Langenweddingen (Landkreis Börde) sein neues Sanitärgebäude eröffnet.

Langenweddingen l Die offizielle Schlüsselübergabe für das neue Sanitärgebäude fand kürzlich im Freibad Langenweddingen statt. Der zentrale Organisator der Baumaßnahme Enrico Bollmann und Bauleiter Heinz Waldstab überreichten den symbolischen Schlüssel für das Toilettenhaus an den Vorsitzenden des Fördervereins, Norbert Dregger, und den Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD).

„Solch eine Übergabe ist etwas Besonderes. Ich bin sprachlos, was hier geschaffen wurde“, betonte der Vorsitzende des Fördervereins des Freibads Langenweddingen, Norbert Dregger gegenüber der Volksstimme, „von der Idee bis zur Realisierung, das war ein weiter Weg.“ Hier hätten Menschen gegeben, ohne zu fragen, was sie dafür bekommen. So stelle er sich das menschliche Zusammenleben vor.

„Wir haben nach 92 Jahren unsere ,Alte Dame Freibad Langenweddingen‘ erstmals an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Heute bekommt unsere Gemeinde Sülzetal ein Bauprojekt im Wert von rund 120.000 Euro übergeben“, unterstrich Dregger, „dafür hat sie keinen Cent geben müssen. Das wurde alles durch ehrenamtliche Kräfte, durch Sponsoring, durch Spenden geschaffen – das ist großartig!“

Bilder Organisator Enrico Bollmann (2.v.l.) und Bauleiter Heinz Waldstab (r.) übergeben den symbolischen Schlüssel für das neue Sanitätshaus an den...



Wichtiger als die Feierstunde ist Vincent (7) das Herumtollen mit seiner grünen Schwimmstange. Foto: Udo Mechenich



Die erste Idee für das Sanitärgebäude entstand Christi Himmelfahrt 2018. Dann kam die Planung, die Organisation und die Sponsorensuche. Dregger: „In welcher Qualität hier gebaut wurde – das ist schon ganz großes Kino. Das ist entstanden, weil wir hier zusammen halten, weil wir unser Kleinod weiter aufrecht erhalten wollen“, sagte der Vereinsvorsitzende Dregger.

„Ich habe den Neubau von der Betonplatte aus mit begleitet. War bei vielen Arbeitseinsätzen mit dabei. Ich bin stolz auf die vielen, freiwilligen Helfer, die ich live vor Ort erlebt habe. Was hier geleistet wurde, das sucht seinesgleichen“, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner, nach der Schlüsselübergabe gegenüber der Volksstimme, „in dieser Höhe, in dieser Dimension, mit diesem Engagement, mit so viel Liebe – das habe ich noch nirgends erlebt“

Dieses Freibad sei für Langenweddingen eine ungeheure Aufwertung, urteilte Sozialdemokrat Methner, „es ist wunderbar, wie sich die Menschen hier mit ihrem Bad identifizieren. Dieser Zusammenhalt ist Wahnsinn. Ich werde dem Freibad und dem Förderverein nach Leibeskräften immer zur Seite stehen.“

Dregger freute sich über diese Zusage des Bürgermeisters. „Wir haben vor acht Jahren angefangen. Damals haben wir ein Geländer gestrichen und ein bisschen den Rasen gemäht. Und nun haben wir ein komplettes Freibad – da fehlen mir die Worte. Nur mit Zusammenhalt ist so etwas, zu schaffen. Genau das leben wir hier in Langenweddingen vor. Das Freibad ist der soziale Treffpunkt des Dorfes. Das eint die Menschen. Das schweißt uns zusammen.“

„Für mich war es eine Ehre, als Bauleiter das Projekt zu begleiten. Wir haben x-mal Tausend Stunden hier gemeinsam geschafft. Unser Freibad war schon immer schön, aber jetzt ist es eines der schönsten – weltweit“, sagte Bauleiter Heinz Waldstab in seiner Festrede bei der Schlüsselübergabe.“ Wenn man wisse, wofür man arbeite, sei die Zeit ein absoluter Nebenaspekt. „Man hat sich immer wieder ein Ziel gesetzt und das hat immer reibungslos geklappt.“

Auch für den Betreiber der „Strandbar“ im Freibad Langenweddingen, Thomas Fröhlich, ist „der neue Sanitätstrakt ein großer Zugewinn für das Freibad Langenweddingen. Jetzt haben wir eine schöne Außenanlage, ein tolles Becken, die Gastronomie stimmt und ein komplett neues Sanitätshaus gibt es nun auch. Das funktioniert bei uns hier in Langenweddingen. Mit alledem können wir jetzt hier punkten. Gerade auch die Hygiene ist aktuell ein immens wichtiges Thema.“

„Spenden, Förderverein und Engagement der Dorfgemeinschaft haben diese Anlage möglich gemacht“, sagte Besucher Nico Loncius aus Bottmersdorf zur Volksstimme. Zusammen mit seinen beiden Töchtern besuchte er seine Freunde in Langenweddingen und nutzte das schöne Wetter für einen Ausflug ins Freibad. „Hier gibt es für die Erwachsenen eine Bar, und unsere Kinder können wunderbar spielen.“ Seine Tochter Isabella (3) ist hin und weg wegen der Schaukeln. Nur mit viel Überredungskunst von Papa Nico lässt sie da auch andere Kinder drauf.

Die Langenweddingenerin Jana Stapel ist auch mit ihren beiden Töchtern, Lotta (3) und Maja (7), im Freibad. Für sie es „sehr wichtig, dass das Freibad nun auch ordentliche Toiletten hat. Das ist ein absoluter Pluspunkt für unser Freibad. Klasse, dass so etwas bei uns ehrenamtlich klappt. Das macht einen schon ein wenig stolz, dass das bei uns so reibungslos funktioniert, dass man sich so für die Allgemeinheit einsetzt. Unser Freibad ist ein Anziehungspunkt für Jung und Alt, für Nah und Fern.“