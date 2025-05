Räumungsaktion in der Börde Tonnenweise Dreck: Glockteich-Gelände in Groß Rodensleben wird beräumt

In Groß Rodensleben wird der Bereich am Glockenteich von Müll und Schutt befreit. Über Jahrzehnte hat sich der Unrat aufgetürmt. Dabei kommen mehrere hundert Tonnen zusammen. Warum ist das so?