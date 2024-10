Der Domersleber Bernd Gesien holt mit seinem tierischen Gefährten beim Weltchampionat für Deutsche Schäferhunde den Vizetitel in der Junghundklasse.

Überraschung: Deutscher Schäferhund aus der Börde springt an die Weltspitze

Weltchampionat in Nürnberg

Domersleben. - Uras aus dem Hause Kingsley wohnt jetzt in Domersleben – und zwar im Hause Gesien. Bei ihm handelt es sich um einen echten Deutschen Schäferhund, der ab sofort zur Weltspitze gehört. Beim Championat in Nürnberg, der Bundessiegerzuchtschau, holte er sich den Vizetitel in seiner Klasse.