Sie sind fester Bestandteil bei fast jedem Theaterstück: Statisten. Wie man Statist wird, wie viel Zeit man braucht und was Statisten in Magdeburg verdienen können.

Was Statisten verdienen und wie sie die Bühne lebendig machen

Hinter den Kulissen der Statisterie am Theater Magdeburg

Statistin Iris Sasse in der Inszenierung „Der goldene Hahn“ (Oper von Nikolai Rimski-Korsakow).

Magdeburg - Kaum ein Theaterstück am Theater Magdeburg kommt ohne Statisten aus. Sie füllen die Bühne, tragen Objekte und Schauspieler von A nach B und machen eine Produktion lebendig. „Und auch die Vielfalt erweitert sich, da ältere und jüngere Menschen gecastet werden“, sagt Fine Stargardt, Leiterin der Statisterie am Theater. In den Rollen stecken jedoch keine ausgebildeten Schauspieler, sondern Laien, die einmal Bühnenluft schnuppern wollen. Hinter der Statisterie steht eine Menge Arbeit und Leidenschaft.