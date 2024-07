Der Dodendorfer Ortschaftsrat hat den bisherigen Ortsbürgermeister Uwe Banz in seinem Amt bestätigt. Und zwar einstimmig. Zu seinem Stellvertreter wird Chris Mushake gewählt.

Dodendorf. - Einstimmig bestätigten die Mitglieder des Dodendorfer Rats am Montagabend im Vereinsheim Uwe Banz (Wählervereinigung unabhängige Bürger, WVU) in seinem Amt als Ortsbürgermeister. Ebenfalls einstimmig wählten sie Chris Mushake (Gemeinsam für Sülzetal, GfS) zu seinem Stellvertreter.

„Ich freue mich über die vielen Stimmen, mit denen ich bei der Kommunalwahl gewählt wurde. Hier bedanke ich mich für die Wertschätzung. So viel können wir im Rat nicht falsch gemacht haben. Sicherlich gibt es noch Verbesserungen. Die wollen wir nun anpacken“, erklärte Banz nach der Sitzung. Im neuen Rat gebe es einige neue Mitglieder, die frische Impulse setzen könnten, verdeutlichte Banz seine Erwartungen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner, verfolgte als Besucher die Sitzung und beglückwünschte Banz nach seiner Wahl. „Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.“ Uwe Banz habe sich in den letzten Jahren wirklich reingehängt, wenn es um die Zukunft Dodendorfs geht, so Methner. „Das Rathaus ist für euch alle immer offen. In meinem Büro gibt es gleich mehrere Ansprechpartner“, verdeutlichte er sein Angebot zur Teamwork.

Arbeit auf Augenhöhe

„Für mich ist es unverzichtbar, dass sich unsere Ortsbürgermeister und Räte sowie die Verwaltung auf Augenhöhe begegnen“, ergänzte Jörg Methner seine Arbeitsphilosophie. Ehrenamtliche Ratsarbeit sei wichtig, betonte er. „Es ist entscheidend für die Lebensqualität, dass wir Menschen finden, die etwas bewegen wollen. Nur so lebt das Miteinander im Sülzetal.“ Ortsbürgermeister Uwe Banz bedankte sich für das Vertrauen des Rats in ihn. Er wolle sich bemühen, diese Erwartungen zu erfüllen, versprach er. Mit Blick auf anstehende Termine kündigte er für Freitag, 9. August, das zweite Dodendorfer Klappstuhl-Kino des Heimatvereins an. Um 20 Uhr geht es im Vereinsheim los.