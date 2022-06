Rock- und Pop-Geschichte Vor 50 Jahren: Als Klein Wanzleben zum Woodstock der DDR wurde

Im Juli 2022 ist es genau 50 Jahre her, da gab es einen denkwürdigen Auftritt von drei Bands in Klein Wanzleben. Bezeichnet wurde es schon damals als das „Woodstock des Ostens“. Vier Zeitzeugen erinnern sich an das Konzert mit 6000 Besuchern und die Umstände in jener Zeit.