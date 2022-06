Vorbereitungen für den Tag der Vereine im Sülzetal sind auf der Zielgeraden

Bei einem Planungstreffen für den „Tag der Sülzetaler Vereine“ wurden Fragen geklärt und die Position der Stände festgelegt. So kommt am Tag selber keine Hektik auf. Veranstaltungsort sind Fest- und Salzwiese in Sülldorf.

An der Festhalle bespricht Kerstin Gruetz (r.) mit Vertretern der Vereine aus dem Sülzetal die Platzierung der Stände am Tag der Vereine am 18. September 2021.

Sülldorf - Am Sonnabend, 18. September 2021, findet in Sülldorf der „Tag der Sülzetaler Vereine“ statt. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich dann Vereine und Aktionen in Sülldorf auf der Festwiese an der Festhalle und der Salzwiese am Salzteich.