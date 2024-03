Die Anfragen zum möglichen Cannabisanbau in Kleingärten häufen sich in ganz Sachsen-Anhalt. So auch im Landkreis Börde. Wie steht der Verband der Kleingärtner Börde-Ohre dazu?

So sehen Hanfpflanzen in der Blüte aus.

Wanzleben. - Der Anbau und Besitz von Hanf soll ab dem 1. April legal werden – so der Wille der Bundesregierung. Die Anfragen beim Bundesverband der Kleingärtner häufen sich und auch in Sachsen-Anhalt beschäftigen sich die Verbände mit dem Thema. Kann also bald Cannabis in den Wanzleber Kleingärten angebaut werden?