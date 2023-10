Familienleben in Sachsen-Anhalt Wanzleben investiert in Spielplätze

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Dabei wurde auch das Wohlbefinden von Familien aus der Region angesprochen. Recht zufrieden äußerten sich die Teilnehmer über die Spielplätze und Angebote für Kinder. In Wanzleben gab es die Schulnote zwei und in Oscherleben nur eine drei dafür.