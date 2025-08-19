Aufgrund personeller Engpässe musste die Stadt Wanzleben kurzfristig Ersatzerzieher in Kitas beschäftigen.

Toben in der Ktia: Wegen großer Personalengpässe wusse die Stadt Wanzleben auf Leihunternehmen zurückgreifen.

Wanzleben. - Mit einer überplanmäßigen, nicht vorhersehbaren Aufwendung in Höhe von 11.344 Euro wird sich der Hauptausschuss der Stadt Wanzleben in seiner Sitzung befassen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor. Der Grund für die Haushaltsausgabe: Personalengpass in den städtischen Kitas.