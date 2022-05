Wanzleben: Wobau investiert Millionen - vor allem aus einem Grund

Ein sanierter Wohnblock der Wobau Wanzleben in der Großen Gartenstraße. Nicht der letzte Mehrgeschosser in der Bördestadt, der auf den neuesten Stand gebracht wird.

Wanzleben - Nicht einmal drei Jahre ist es her, als die Volksstimme über den Leerstand von Wohnungen in Wanzleben berichtete - und den Plänen der ortsansässigen Wobau, diesen senken zu wollen. Drei Jahre, in denen viel passiert ist, wie sich nun zeigt. Die Wohnungsbaugesellschaft investiert Millionen. Eines der vielen Großprojekte in der Bördestadt geht bald über die Ziellinie. Und das ist noch lange nicht das Ende.