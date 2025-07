Riesenrad im Erlebnishafen Sassnitz Wanzleber „Hütten Company“ erobert die Insel Rügen

Geschäftsmann Jimmy Blume aus Wanzleben betreibt ein Fahrgeschäft in Sassnitz an der Ostsee. Künftig will er hier noch mehr Attraktionen für Besucher anbieten.