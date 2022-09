Berufsmesse Wanzleber Kulturhaus wird zur Zukunftsbörse

Die mittlerweile fünfte Auflage der Berufsmesse „Deine Chance in Deiner Region“ in Wanzleben vom Arbeitskreises „Schule trifft Wirtschaft“ hat zahlreiche Interessenten in das Wanzleber Kulturhaus gelockt. Dort präsentierten sich gut 30 vornehmlich regionale Firmen mit knapp 50 Berufsbildern.