Wanzleben. - Der erste Spatenstich in Bezug auf den künftigen High-Tech-Park auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde Sülzetal, der Stadt Magdeburg und der Einheitsgemeinde Wanzleben ist getan. Die Verkehrsanbindung an die A14 soll in etwa einem Jahr fertig sein. Was kostet das alles, was wird genau gebaut und warum gibt es Kritik an dem Projekt?

