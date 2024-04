Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eilsleben. - Fachkräftemangel ist ein Wort, das Christoph Timme nicht pauschal, sondern sehr differenziert verwendet. Für seinen Betrieb – die Bau- und Möbeltischlerei und Glaserei Timme in Eilsleben – kann er einen solchen nicht feststellen. Ganz im Gegenteil: Leute vom Fach werden hier in aller Regelmäßigkeit geschult, was jüngst auch mit dem Prädikat „Top-Ausbilder im Handwerk“ durch die Handwerkskammer Magdeburg gewürdigt wurde. Das große Ganze betrachtet, konstatiert jedoch auch Christoph Timme: „Insgesamt gibt es zu wenig Azubis in unserer Branche. Und ich denke, dass dies nicht allein auf die jungen Leute allgemein zurückzuführen ist. Auch die potenziellen Ausbildungsbetriebe könnten in dieser Hinsicht mehr leisten.“