Waum die Kirche in Druxberge weiter unter ständiger Beobachtung steht

Weihnachtliche Wärme gibt Druxberges Gotteshaus auch zum Ende des Jahres 2021 nur nach außen hin. Warum die Kirche geschlossen bleiben muss und wie die Messe am Heiligen Abend gefeiert wird, weiß Kirchenratsvorsitzende Theda von Graeve.

Druxberge - Eine frohe oder zumindest hoffnungweckende Botschaft hat Kirchenratsvorsitzende Theda von Graeve zum Weihnachtsfest: „Für den Erhalt unserer Kirche muss und wird bald eine Lösung gefunden werden.“ Ihr ist dabei bewusst: „Reichlich Geduld war und ist auch derzeit gefragt. Aber es gibt viele Menschen im Ort und in der näheren und weiteren Umgebung, denen die in der Magdeburger Börde höchstgelegene und auch weithin sichtbare Kirche am Herzen liegt.“ Deshalb sei man sehr zuversichtlich, dass dem Gotteshaus bald substanzielle Hilfe zuteil komme.