Stemmern. - Vorsichtig, fast schon zärtlich taucht Lio seinen Pinsel in die Schale mit weißer Farbe. Er dreht ihn ein paar Mal herum und zieht ihn ganz langsam über den Rand wieder heraus.

„Ich will nicht, dass die Farbe runter tropft oder, was noch schlimmer wäre, auf dem Holz weiße Flecken sind“, erklärt der 5-jährige Stemmeraner seine Arbeit am neuen Gartenhäuschen.

Gleich hinter ihm kniet Maria auf dem Boden. Sie malt mit gelber Farbe die Blütenblätter einer Sonnenblume aus. Zentimeter für Zentimeter kommt sie der Begrenzungslinie näher. „Jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst male ich drüber – und das sieht nicht aus“, betont die 5-jährige Bahrendorferin.

Der Junge und das Mädchen gehören zu den ersten vier Kindern aus der Kindertagesstätte (Kita) „Kastaniengarten“ in Stemmern. Zusammen malten sie jetzt ihr neues Gartenhäuschen mit Frühlingsmotiven und Bildern kleinen Kindern an.

Unternehmen hilft

„Wir haben das Häuschen von der Firma ,Herbrich Bedachung' in Biere gesponsert bekommen. Wir haben uns schon jahrelang so eine Unterstellmöglichkeit gewünscht, weil wir 2019 bei einem Gewinnspiel von ,Radio Brocken' ein Hochbeet gewonnen haben. Mit dabei waren auch gleich viele Gartengeräte wie Schippen, Harken und Eimer. Außerdem kaufte der Landmaschinen-Vertrieb-Altenweddingen Laubbesen und kleine Besen für uns. Dafür brauchten wir natürlich in der Nähe eine geschützte Unterstellmöglichkeit“, berichtet die Stemmeraner Kita-Leiterin, Maren Steinemann.

David, der Mann von Betreuerin Nancy Richter, arbeitet bei „Herbrich Bedachung“ und so kam die Idee ins Rollen: Sie sprach ihn an, er sprach seinen Chef an. Der war spontan begeistert. Sofort erklärte er sich dazu bereit, hier zu helfen. „Da flossen bei mir gleich die Tränen. So ein Sponsoring ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr“, urteilt Kita-Betreuerin Nancy.

Die Gemeinde besorgte der Kita im Anschluss dann noch die benötigten Farben, um das Gartenhäuschen bunt bemalen zu können. Was dann die Kinder, unterstützt von ihren Erzieherinnen selbst in die Hand genommen haben.

Steinemann: „Ich bin total begeistert. Wir sind alle absolut glücklich, dass das jetzt so schnell geklappt hat, dank der Initiative von Nancy. Jetzt haben die Kinder ihre Gartengeräte gleich zur Hand, wenn sie im Hochbeet arbeiten wollen.“

Laubbesen und kleine Besen hat der Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen der Kita „Kastaniengarten“ geschenkt. Foto: Udo Mechenich

Beim Aufbau der Hütte wurde Leiterin Steinemann richtig überrascht. „Es sollte noch in diesem Jahr passieren. Man sagte mir aber nicht, dass der Aufbau schon am 1. September über die Bühne geht. Ich kam morgens zum Dienst, und die Arbeiter waren alle schon vor Ort und bauten auf. Da war ich fassungslos vor Freude.“

Und das Häuschen kam auch genau richtig, denn auf dem Gelände der Kita gibt es schon allerhand zu tun, wofür die Gartenwerkzeuge aus den Häuschen geholt werden müssen.