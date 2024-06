Wie arbeitet ein Obstbauer? Das konnten sich die Kinder der Kita in Langenweddingen anschauen.

In Obstkisten eine Plantage entdecken ...

Langenweddingen - Auf dem Schlepper ging es kürzlich für Mädchen und Jungen aus der Langenweddinger Kindertagesstätte „Spatzennest“ durch eine Obstplantage.

Sabine Hornemann und ihr Lebensgefährte Thomas Malik hatten die Kinder dazu eingeladen. „Viele Kinder kennen die Plantage vom Vorbeifahren. So kommen die Kinder näher ran und lernen uns als regionale Obstbauern kennen“, sagt Hornemann. Auch Thomas betont das. „Wir zeigen den Kindern die Früchte. Außerdem werden gerade die alten Apfelbäume gefällt.

Auch das schauen wir uns an.“ Für Erzieherin Kathrin Jähnichen ist „es wunderbar, solche Angebote wahrnehmen zu können. So lernen die Kinder die Natur kennen. Sie sehen an Ort und Stelle, wo ihr Obst her kommt. Hier können sie es sehen, riechen und schmecken.“ Für die Rundfahrt hatte Thomas extra vier Sammelkisten für Äpfel umgebaut und jeweils zwei Sitzbänke hineinmontiert. Foto: Udo Mechenich