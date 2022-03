Wie ein Geschenk den Sportunterricht der Grundschule Osterweddingen bereichert

Osterweddingen - Aufgrund der Corona-Pandemie kam der Sportunterricht auch an der Grundschule in Osterweddingen viel zu kurz. Sportstunden fielen aus. Hinzu kam das Homeschooling. „Um so erfreulicher war es, dass wir in das neue Jahr mit voller Stundenzahl für das Fach Sport und einer neuen Sportlehrerin gestartet sind“, berichtet die Leiterin der Grundschule Osterweddingen, Petra Meyer.