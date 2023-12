Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterweddingen - Der Sozialausschuss und der Bauausschuss haben die Vorlage aus der Verwaltung der Gemeinde Sülzetal zur Errichtung eines Containeranbaus an die Grundschule Osterweddingen einstimmig zurückgewiesen. Die Kosten seien zu hoch veranschlagt. Der Standort sei ungünstig. Ein Holzhaus als Alternative müsse geprüft werden. Diese drei Punkte sollten zunächst geklärt werden und in einer erneuten Informationsvorlage verarbeitet werden, hieß es am Ende bei den Beratungen in den beiden Ausschüssen.