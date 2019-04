Auf der Autobahn 14 nahe Wanzleben ist ein Kleintransporter mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Tier starb noch vor Ort.

Wanzleben (muß) l Am Donnerstagmorgen kam es gegen 5 Uhr auf der Autobahn 14 zwischen Haldensleben und Magdeburg zu einem Verkehrsunfall. Nahe der Anschlußstelle Wanzleben ist ein Kleinlaster mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Nach ersten Angaben der Polizei handelte der Fahrer richtig, bremste ab und versuchte nicht auszuweichen.

Durch den Zusammenprall wurde das Schwein verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, er blieb unverletzt. An dem Kleinlaster entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wegen der Bergungsarbeiten musste der Standstreifen und eine Fahrspur der A14 in Richtung Magdeburg kurzzeitig gesperrt werden.

Gerade jetzt im Frühjahr überqueren Wildtiere besonders häufig an Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Besonders oft kommt dies in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung vor.