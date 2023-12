Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterweddingen - Die Verwaltung Sülzetals schlägt vor, die ehemalige Grundschule in Altenweddingen als Verwaltungsgebäude zu nutzen. Nachdem bereits der Bauausschuss diese Vorlage an das Rathaus zurückverwiesen hatte, sprach sich am Dienstagabend auch der Hauptausschuss dagegen aus. Einstimmig lehnten hier ebenfalls alle Mitglieder diesen Vorstoß aus der Verwaltung ab. Hierzu gebe es noch viel Redebedarf, hieß es unisono in den beiden Ausschüssen.