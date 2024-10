So sah der Wunschbaum in der Verwaltung im zurückliegenden Jahr aus.

Wanzleben. - Mittlerweile schon zum fünften Mal läuft in diesem Jahr die Aktion „Wunschbaum“. Dafür können sich ab sofort bedürftige Familien bei den beteiligten Institutionen anmelden. Wer macht alles mit in diesem Jahr?

Die Aktion hat die Verwaltung der Einheitsgemeinde mitten in der Coronazeit ins Leben gerufen und zusammen mit dem DRK-Kreisverband Wanzleben auf die Beine gestellt. Von der ersten Auflage an war die Beteiligung recht groß. Im Schnitt haben immer 60 bis 80 Kinder aus bedürftigen Familien auf diese Weise Weihnachtsgeschenke bekommen.

Auf das Erfolgsmodell wird weiter aufgebaut. So beteiligen sich wieder das Soziale Zentrum „Alter Bahnhof“, das Kinder- und Jugendzentrum Eilsleben und das Kinder- und Jugendzentrum „Tenne“ des Kreisverbandes. Außerdem ist das Kinderhaus „Rübeland“ aus Seehausen mit dabei. In den einzelnen Einrichtungen liegen Anmeldebögen aus, in die sich Familien eintragen können – und das ab sofort.

„Wir prüfen natürlich, ob eine Familie auch wirklich bedürftig ist“, sagt Barbara Schürmann von Sozialen Zentrum, das auch gleichzeitig die Tafel und den Kleiderladen in Wanzleben betreut. So werden über das DRK noch weitere Kinderbetreuer und das Jugendzentrum in Eilsleben berücksichtigt. Der Wunschbaum steht dieses Jahr erneut unter dem Motto „Helfen vor der Haustür“.

„Jeder, der mitmachen möchte, kann sich einen Wunsch vom Baum pflücken“, erklärt Victoria Genz vom Standesamt der Verwaltung. Sie hat die Aktion seinerzeit mit in das Leben gerufen. Der Wunsch ist auch ein echter, denn die Kinder können während der jetzt laufenden Phase ihre Wünsche in die bereitliegenden Listen der Institutionen eintragen.

Ab dem Tag, an dem der Baum im Rathaus aufgebaut wird, erhalten die Besucher freien Zugang zu ihm. Sie finden dann dort Sterne, auf denen die Wünsche stehen. Die Sterne selber werden im Vorfeld von den Kindereinrichtungen der Stadt bereitgestellt. Das heißt: Kinder basteln diese für bedürftige Kinder.

Eine Weihnachtstradition

Kurz vor Weihnachten werden die Geschenke dann an die Partner-Organisationen übergeben, welche die Geschenke dann an die Kinder weiterreichen. So bleibe die Anonymität der Kinder gewahrt. Es handelt sich um kleinere Wünsche im Wert von etwa 20 Euro.

„Die Aktion wurde in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen sie mittlerweile zu einer Weihnachtstradition geworden ist“, sagt Victoria Genz. „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf rege Beteiligung.“ Der Wunschbaum wird wieder auf der Wartefläche vor dem Einwohnermeldeamt stehen und ist somit zu den Öffnungszeiten zugänglich.

Am Montag, 25. November wird der Baum um 9 Uhr feierlich eröffnet. Bis zum Freitag, 13. Dezember läuft die Abgabefrist für die Geschenke. Sie können gleich am Empfang im Rathaus abgegeben werden. Die Geschenkeübergabe erfolgt dann am Dienstag, 17. Dezember im Sozialen Zentrum in Wanzleben. In der Vergangenheit haben einzelne Bürger, aber auch Firmen an der Aktion teilgenommen und die Kinder mit Geschenken versorgt.