Zehn Straßen in Eilsleben fasst die Telekom erst 2023 an

Die Telekom hat ihre weiteren Glasfaserpläne für Eilsleben und Hötensleben präzisiert. Der Netzausbau hinkt dem ursprünglich gesteckten Ziel etwas hinterher. Bis Ende März nun will man mit der Buddelei im öffentlichen Bereich durch sein.

Eilsleben/Hötensleben - Im Laufe des Jahres wollte die Telekom sämtliche Straßenzüge in Eilsleben und Hötensleben per Eigenausbau auf LWL-Spur (Lichtwellenleiter = Glasfaser) bringen und startete damit zugleich eine Vermarktungsoffensive, weil sich jeder Hauseigentümer unabhängig von einer Anschlussquote und einer zentralen Freischaltung auch einen Glasfaserhausanschluss von der Telekom legen lassen kann. Während der bis Jahresende noch laufenden Vermarktungsphase fallen für eine bestellten Hausanschluss zudem keine Extrakosten an.